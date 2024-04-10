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Режущую себя стеклом голую екатеринбурженку увидели в окне дома на Стрелочников
Фото: «Екатское чтиво» / Telegram
В Екатеринбурге в одном из окон на пятом этаже дома на улице Стрелочников горожане заметили обнажённую женщину, которая больше двух часов сидит на подоконнике и, со слов очевидцев, режет себя стеклом.
На место происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб, которые пытаются успокоить женщину. До этого привести даму в чувства надеялись прохожие, но, по их словам, когда чудная барышня увидела людей под окнами, начала кричать. По данным URA.RU, дама выдвигает требования: она просит вернуть её детей и отпустить сестру.
Соседи рассказывают, что женщина уже давно ведёт себя буйно, а три дня назад она выбила у себя на балконе окна, откуда она потом выбросила телевизор. Жильцы дома также утверждают, что в её квартире часто проходят громкие застолья.
На место происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб, которые пытаются успокоить женщину. До этого привести даму в чувства надеялись прохожие, но, по их словам, когда чудная барышня увидела людей под окнами, начала кричать. По данным URA.RU, дама выдвигает требования: она просит вернуть её детей и отпустить сестру.
Соседи рассказывают, что женщина уже давно ведёт себя буйно, а три дня назад она выбила у себя на балконе окна, откуда она потом выбросила телевизор. Жильцы дома также утверждают, что в её квартире часто проходят громкие застолья.
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