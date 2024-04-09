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В Свердловской области из берегов вышла река Большая Калиновка
Скрин из видео: «Типичный Богданович» / vk.com
В Свердловской области вышла из берегов река Большая Калиновка, расположенная недалеко от Богдановича. По словам местных жителей, столько воды в реке не было уже давно.
Последствия паводка, снятое с высоты птичьего полёта, опубликовали в сообществе «Типичный Богданович». На кадрах видно, что некоторые сады и огороды частично ушли под воду. В администрации городского округа заявляют, что ситуация под контролем.
Ранее свердловские власти также заверили, что регион готов к весенним паводкам.
Последствия паводка, снятое с высоты птичьего полёта, опубликовали в сообществе «Типичный Богданович». На кадрах видно, что некоторые сады и огороды частично ушли под воду. В администрации городского округа заявляют, что ситуация под контролем.
«Более 10 лет плотина на реке в селе Троицкое находилась в нерабочем состоянии. В 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам. Сейчас происходит спад интенсивности паводка»,
– прокомментировала администрация Богдановича.
Ранее свердловские власти также заверили, что регион готов к весенним паводкам.
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