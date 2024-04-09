В Свердловской области из берегов вышла река Большая Калиновка

– прокомментировала администрация Богдановича.

«Более 10 лет плотина на реке в селе Троицкое находилась в нерабочем состоянии. В 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам. Сейчас происходит спад интенсивности паводка»,