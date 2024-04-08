Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти уверены в готовности к весенним паводкам в регионе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области уверены, что регион готов к весенним паводкам. Ради этого собственникам гидротехнических сооружений и эксплуатирующим организациям было поручено сбросить уровень воды до минимума, чтобы обеспечить её приём в случае паводка.
Об этом рассказал URA.RU замгубернатора Азат Салихов, курирующий в правительстве силовой блок. Он заявил, что свердловские специалисты в ежедневном режиме ведут мониторинг сбросов воды с 47 водохранилищ. Также с 1 апреля ведётся мониторинг уровня воды на 43 гидропостах, которые находятся на семи паводкопасных направлениях.
Среди них бассейны рек:
– Нейва – Синячиха – Реж – Ница;
– Пышма – Рефть;
– Тагил – Черная – Выя – Салда;
– Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана;
– Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая – Утка – Дикая Утка;
– Исеть – Сысерть;
– Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура.
Кроме этого, замглавы региона отметил, что до начала активного таянья льда в Свердловской области провели взрывные работы на 6 мостах и механическим способом обработали 34 объекта.
В случае, если обстановка ухудшиться, должна будет сработать система централизованного оповещения. Всего в области установлено 1 737 электросирен и 4062 громкоговорителей. Также всю важную информацию будут передавать через телевидение, информационные экраны на улице и в транспорте и с помощью операторов связи. Однако на данный момент гидрологическая обстановка в области оценивается как стабильная.
Об этом рассказал URA.RU замгубернатора Азат Салихов, курирующий в правительстве силовой блок. Он заявил, что свердловские специалисты в ежедневном режиме ведут мониторинг сбросов воды с 47 водохранилищ. Также с 1 апреля ведётся мониторинг уровня воды на 43 гидропостах, которые находятся на семи паводкопасных направлениях.
Среди них бассейны рек:
– Нейва – Синячиха – Реж – Ница;
– Пышма – Рефть;
– Тагил – Черная – Выя – Салда;
– Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана;
– Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая – Утка – Дикая Утка;
– Исеть – Сысерть;
– Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура.
Кроме этого, замглавы региона отметил, что до начала активного таянья льда в Свердловской области провели взрывные работы на 6 мостах и механическим способом обработали 34 объекта.
В случае, если обстановка ухудшиться, должна будет сработать система централизованного оповещения. Всего в области установлено 1 737 электросирен и 4062 громкоговорителей. Также всю важную информацию будут передавать через телевидение, информационные экраны на улице и в транспорте и с помощью операторов связи. Однако на данный момент гидрологическая обстановка в области оценивается как стабильная.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские власти анонсировали закупку новой партии техники для тушения лесных пожаров
03 апреля 2024
03 апреля 2024
Белоярская АЭС готова к паводку в Свердловской области
08 апреля 2024
08 апреля 2024