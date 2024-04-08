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Прокуратура взяла на контроль ДТП с «ГАЗелью» и автобусом в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии на улице Репина, где пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью».
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП травмировалось 2 человека, ехавших в автобусе. Всего в момент аварии в салоне находилось 35 пассажиров. Напомним, что, по версии автоинспекторов, инцидент произошёл по вине водителя автобуса, который не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, и не успел вовремя затормозить.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП травмировалось 2 человека, ехавших в автобусе. Всего в момент аварии в салоне находилось 35 пассажиров. Напомним, что, по версии автоинспекторов, инцидент произошёл по вине водителя автобуса, который не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, и не успел вовремя затормозить.
«Точная причина ДТП будет установлена по в ходе административного расследования, проводимого органами полиции»,
– уточнили в прокуратуре.
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