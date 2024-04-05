ГАЗель и автобус столкнулись в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось в Екатеринбурге. Вторым транспортным средством, поучаствовавшим в этой аварии, стала грузовая «ГАЗель».Столкновение двух транспортных средств — пассажирского и грузового — произошло в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга, на улице Репина. Во время движения автобус марки «ПАЗ» въехал в заднюю часть «ГАЗели», следовавшей с ним в одном направлении по той же полосе. Судя по обстоятельствам аварии, сотрудники Госавтоинспекции предполагают, что инцидент произошёл по вине водителя автобуса, который не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, и когда «ГАЗель» остановилась, автобус не успел затормозить. Но это предварительная версия, которая будет подтверждена или опровергнута дальнейшим исследованием всех обстоятельств.Сообщается, что в дорожной аварии пострадали двое из тридцати пяти пассажиров автобуса. Их доставили в больницу для обследований.