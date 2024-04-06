Жена екатеринбуржца, погибшего в отделе полиции, обвинила силовиков

— рассказала женщина Е1.RU

Я считаю, что это полностью вина сотрудников полиции. Они должны были его до шнурков его осмотреть. Они говорят, что он за две секунды скончался, но ведь, чтобы подготовиться к этому, нужно время. Им надо было в камеру смотреть, а не чай пить. Они оставили меня без кормильца,