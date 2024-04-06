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Жена екатеринбуржца, погибшего в отделе полиции, обвинила силовиков
Фото: Вечерние ведомости
4 апреля в отделе полиции на улице Инженерной (Химмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его жена обвинила сотрудников полиции в недостаточном контроле, заявив, что мужчина, по предварительным данным, совершил суицид из-за недостаточного осмотра.
По словам жены погибшего, силовики были предупреждены о предыдущих попытках самоубийства мужчины. Она также отметила, что муж содержал всю семью и был прекрасным отцом, никогда не употреблял наркотики. Следственный комитет начал проверку по этому случаю, а тело погибшего отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти. У мужчины осталось пятеро детей.
Напомним, что о смерти мужчины в отделе полиции стало известно 6 апреля. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Я считаю, что это полностью вина сотрудников полиции. Они должны были его до шнурков его осмотреть. Они говорят, что он за две секунды скончался, но ведь, чтобы подготовиться к этому, нужно время. Им надо было в камеру смотреть, а не чай пить. Они оставили меня без кормильца,
— рассказала женщина Е1.RU
По словам жены погибшего, силовики были предупреждены о предыдущих попытках самоубийства мужчины. Она также отметила, что муж содержал всю семью и был прекрасным отцом, никогда не употреблял наркотики. Следственный комитет начал проверку по этому случаю, а тело погибшего отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти. У мужчины осталось пятеро детей.
Напомним, что о смерти мужчины в отделе полиции стало известно 6 апреля. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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