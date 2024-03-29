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В отделе полиции Екатеринбурга умер задержанный
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В отделе полиции на улице Инженерной (Химмаш), скончался задержанный. Мужчина находился под стражей за нетрезвое вождение.
Анонимный источник издания Е1 рассказал, что это мог быть суицид.
Сейчас СК по Свердловской области проводит проверку по данному происшествию.
Анонимный источник издания Е1 рассказал, что это мог быть суицид.
4 апреля в 18.55 в дежурную часть отдела полиции №13 поступило сообщение об обнаружении в одном из специальных помещений для административно-задержанных тела мужчины, 1992 года рождения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть. Это местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, угрозу убийством, кражи и другое. Вновь под стражу он был взят, так как находился в розыске за управление автомобилем в состоянии опьянения,
— сообщил Валерий Горелых изданию
Сейчас СК по Свердловской области проводит проверку по данному происшествию.
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