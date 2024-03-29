В отделе полиции Екатеринбурга умер задержанный

— сообщил Валерий Горелых изданию

4 апреля в 18.55 в дежурную часть отдела полиции №13 поступило сообщение об обнаружении в одном из специальных помещений для административно-задержанных тела мужчины, 1992 года рождения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть. Это местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, угрозу убийством, кражи и другое. Вновь под стражу он был взят, так как находился в розыске за управление автомобилем в состоянии опьянения,