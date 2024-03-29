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В отделе полиции Екатеринбурга умер задержанный

14.13 Суббота, 6 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В отделе полиции на улице Инженерной (Химмаш), скончался задержанный. Мужчина находился под стражей за нетрезвое вождение.

Анонимный источник издания Е1 рассказал, что это мог быть суицид.

4 апреля в 18.55 в дежурную часть отдела полиции №13 поступило сообщение об обнаружении в одном из специальных помещений для административно-задержанных тела мужчины, 1992 года рождения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть. Это местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, угрозу убийством, кражи и другое. Вновь под стражу он был взят, так как находился в розыске за управление автомобилем в состоянии опьянения,

— сообщил Валерий Горелых изданию


Сейчас СК по Свердловской области проводит проверку по данному происшествию.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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19:51 Выставка театральных кукол и костюмов работает в Екатеринбурге
19:16 За убийство лося у пышминца отобрали автомобиль и карабин
18:53 В Первоуральске простятся с «дедушкой уральской попсы»
17:48 В уральском поселке Кедровое заканчивают строительство новой школы
17:20 В Екатеринбурге появились арт-объекты на тему цензуры
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16:36 Екатеринбурженка спасла кошку, которая выпала из окна. Девушка ищет хозяев
16:17 В Богдановиче многодетного отца арестовали по обвинению в сексуализированном насилии над своими дочерьми
15:54 Электросамокаты «Юрент» ограничат поездки вдвоем в Екатеринбурге
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