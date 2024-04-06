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Пропавшая 15-летняя девушка из Сысерти оставила родным записку
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Сысерти пропала 15-летняя девушка Полина Колтышева. Девушка не выходит на связь с родными с 2 апреля, оставив перед уходом записку, обещав вернуться. Однако информация о ее нахождении до сих пор не появилась. Также выяснилось, что это не первый ее побег из дома.
Полина воспитывается матерью и отчимом, у нее есть два младших брата. Предполагается, что девушка сбежала из дом из-за блокировки своей сим-карты. Девушка оставила записку со словами: «Симку разблокируете — вернусь». Родители заблокировали ей сим-карту, чтобы девочка не связалась с плохой компанией.
Родители, разблокировали сим-карту, но Полина так и вернулись. Сегодня она сообщила через Telegram, что планирует вернуться вечером.
Разыскные мероприятия поручено провести оперуполномоченным уголовного розыска. В отношении родственников составлено административное дело по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Поисковые мероприятия продолжаются при участии представителей МВД и волонтеров, рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых изданию Е1.
Полина воспитывается матерью и отчимом, у нее есть два младших брата. Предполагается, что девушка сбежала из дом из-за блокировки своей сим-карты. Девушка оставила записку со словами: «Симку разблокируете — вернусь». Родители заблокировали ей сим-карту, чтобы девочка не связалась с плохой компанией.
Родители, разблокировали сим-карту, но Полина так и вернулись. Сегодня она сообщила через Telegram, что планирует вернуться вечером.
Разыскные мероприятия поручено провести оперуполномоченным уголовного розыска. В отношении родственников составлено административное дело по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Поисковые мероприятия продолжаются при участии представителей МВД и волонтеров, рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых изданию Е1.
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