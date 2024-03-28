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В Сысерти пропала 15-летняя девушка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Сысерти ищут 15-летнюю Полину Колтышеву. Девушка не выходит на связь со 2 апреля. Сейчас ее ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с карими глазами и черными волосами. Была одета в серые джинсы, черную куртку и черные ботинки.
Если вы видели Полину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефону 8 (953) 053-04-83 (волонтер Екатерина) или 8 (800) 700-54-52 (горячая линия).
Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с карими глазами и черными волосами. Была одета в серые джинсы, черную куртку и черные ботинки.
Если вы видели Полину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефону 8 (953) 053-04-83 (волонтер Екатерина) или 8 (800) 700-54-52 (горячая линия).
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