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СК начал проверку из-за нападения собак на жительницу Североуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Североуральске на местную жительницу напали бездомные собаки. Мать девушки обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме бродячих собак в городе и бездействию со стороны компетентных органов.
СК России по Свердловской области начал процессуальную проверку данного инцидента. И.о. руководителя СК России по области Мирошниченко дал поручение возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Напомним, что с мэрии Североуральска взыскали 30 тысяч за нападение бездомной собаки на подростка.
СК России по Свердловской области начал процессуальную проверку данного инцидента. И.о. руководителя СК России по области Мирошниченко дал поручение возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Напомним, что с мэрии Североуральска взыскали 30 тысяч за нападение бездомной собаки на подростка.
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