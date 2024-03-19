С мэрии Североуральска взыскали 30 тысяч за нападение бездомной собаки на подростка





– рассказали в суде. «Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Однако Свердловский областной суд оставил решение в силе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мэрии Североуральска придётся заплатить 30 тысяч 14-летней девочке, на которую в марте 2023 года на улице Маяковского напала бездомная собака – она укусила подростка за ногу. В итоге девочке пришлось обращаться в больницу.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, североуральский прокурор, действуя в интересах ребёнка, обратился в иском в городской суд с просьбой взыскать с мэрии в пользу пострадавшей и её мамы моральную компенсацию в 30 тысяч рублей за неисполнение своих прямых обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных собак. Суд удовлетворил требования в полном объеме.