Возрастное ограничение 18+
С мэрии Североуральска взыскали 30 тысяч за нападение бездомной собаки на подростка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мэрии Североуральска придётся заплатить 30 тысяч 14-летней девочке, на которую в марте 2023 года на улице Маяковского напала бездомная собака – она укусила подростка за ногу. В итоге девочке пришлось обращаться в больницу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, североуральский прокурор, действуя в интересах ребёнка, обратился в иском в городской суд с просьбой взыскать с мэрии в пользу пострадавшей и её мамы моральную компенсацию в 30 тысяч рублей за неисполнение своих прямых обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных собак. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, североуральский прокурор, действуя в интересах ребёнка, обратился в иском в городской суд с просьбой взыскать с мэрии в пользу пострадавшей и её мамы моральную компенсацию в 30 тысяч рублей за неисполнение своих прямых обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных собак. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
«Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Однако Свердловский областной суд оставил решение в силе»,
– рассказали в суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Больше полумиллиона рублей заплатит житель Артёмовского за преступление 20-летней давности
19 марта 2024
19 марта 2024
Пенсионерка из Верхней Пышмы отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за травму на ступеньках
14 марта 2024
14 марта 2024