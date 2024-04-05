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Позвоночник сломали школьнику в екатеринбургском лицее №12

14.44 Пятница, 5 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Тяжелую травму пятиклассник получил накануне во время перемены — когда двое его одноклассников начали толкаться, задели девочку и упали на мальчика, сидевшего в тот момент на корточках, рассказал Е1 один из учеников лицея.

Сейчас мальчик в больнице, у него компрессионный перелом 3-го и 4-го позвонка. В городском департаменте образования подтвердили произошедшее.

Лицей №12 — одно из крупнейших учреждений среднего образования в Екатеринбурге. Сейчас ему принадлежат четыре здания бывших средних школ, расположенные в Заречном микрорайоне города. Недавно стало известно, что директор лицея Владислав Жук уходит со своего поста — по неофициальной информации, у проработавшего чуть более года в этой должности Жука не сложились отношения с педагогами.

Напомним, что школа №181 должна выплатить 300 тысяч рублей компенсации 8-летней девочки за травму полученную на перемене.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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