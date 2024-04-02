Екатеринбургская школа выплатит 300 тысяч рублей компенсации 8-летней девочки за травму полученную на перемене

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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7 ноября 2023 года 8-летняя девочка, во время перемены перед уроком физкультуры в раздевалке спортивного зала в школе №181 споткнулась о лежащий коврик и ударилась о стоящую скамейку височной областью. В результате девочка получила тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы средней степени тяжести, ушиба головного мозга легкой степени, травматического расхождения клиновидно-чешуйчатого шва справа.Прокуратура Свердловской области установила, что вред здоровью ребенка был причинен в результате ненадлежащего контроля за поведением обучающихся в школе.Прокуратура направила в защиту прав несовершеннолетней в Ленинский районный суд исковое заявление о взыскании с МАОУ СОШ № 181 компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.Кроме того, директор образовательного учреждения привлечена к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности) с назначением наказания в виде предупреждения. А также по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод), с наказанием в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.