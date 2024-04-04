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В Нижней Туре, где разбился рабочий, продолжают работать без страховки
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / Telegram
В Нижней Туре местные жители сообщают, что на крыше дома на улице Усошина, где насмерть разбился рабочий, его коллеги продолжают работать без страховочных тросов.
Напомним, что после гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
«Прошли сутки после несчастного случая с рабочим в Нижней туре, работники развесили тросы между домами, сами находятся в поясах, но без тросов. Не думаю, что этот пояс их как-то обезопасит»,
– приводят слова очевидца в издании «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что после гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
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