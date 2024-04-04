В Нижней Туре, где разбился рабочий, продолжают работать без страховки

приводят слова очевидца в издании «Инцидент Екатеринбург».

«Прошли сутки после несчастного случая с рабочим в Нижней туре, работники развесили тросы между домами, сами находятся в поясах, но без тросов. Не думаю, что этот пояс их как-то обезопасит»,