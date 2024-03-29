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СК возбудил уголовное дело в связи со смертью рабочего в Нижней Туре
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего, участвовавшего в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома на улице Усошина в Нижней Туре. Он сорвался с большой высоты.
По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения, приехавший в Нижнюю Туру для ремонтных работ. Он проживал вместе с другими рабочими в съёмной квартире.
«По этому факту следственным отделом ЗАТО Лесной СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»,
– сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.
По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения, приехавший в Нижнюю Туру для ремонтных работ. Он проживал вместе с другими рабочими в съёмной квартире.
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