СК возбудил уголовное дело в связи со смертью рабочего в Нижней Туре





– сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга. «По этому факту следственным отделом ЗАТО Лесной СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего, участвовавшего в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома на улице Усошина в Нижней Туре. Он сорвался с большой высоты.По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения, приехавший в Нижнюю Туру для ремонтных работ. Он проживал вместе с другими рабочими в съёмной квартире.