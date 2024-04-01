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В Каменске-Уральском нашли подростков, стрелявших по автобусу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском нашли подростков, которые 31 марта обстреляли новый автобус. Так как они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, с ними провели профилактическую беседу.
Как сообщает «Виртуальный Каменск» дети стреляли из пневматического пистолета. Его одному из мальчиков дал в обмен на велосипед неизвестный мужчина. Об этом рассказал второй подросток, проходящий по делу свидетелем.
В отношении родителей намерены провести проверку по статье 5.35 – «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», рассказала старший инспектор ПДН Татьяна Мезенцова. Маме стрелявшего по окнам автобуса мальчика, вероятно, также придётся компенсировать перевозчику ущерб, который нанесли автобусу дети. Его оценили в 200 тысяч рублей. Однако мать мальчика считает сумму завышенной.
Как сообщает «Виртуальный Каменск» дети стреляли из пневматического пистолета. Его одному из мальчиков дал в обмен на велосипед неизвестный мужчина. Об этом рассказал второй подросток, проходящий по делу свидетелем.
В отношении родителей намерены провести проверку по статье 5.35 – «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», рассказала старший инспектор ПДН Татьяна Мезенцова. Маме стрелявшего по окнам автобуса мальчика, вероятно, также придётся компенсировать перевозчику ущерб, который нанесли автобусу дети. Его оценили в 200 тысяч рублей. Однако мать мальчика считает сумму завышенной.
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В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли новый автобус
01 апреля 2024
01 апреля 2024