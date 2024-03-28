Возрастное ограничение 18+
Стали известны подробности смертельного ДТП на автодороге «Екатеринбург-Первоуральск»
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области обнародовали некоторые подробности автоаварии, произошедшей в Первоуральском районе. В этом ДТП погибли двое — водитель и пассажир автомобиля «Ока».
Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией, смертельная авария произошла сегодня, 28 марта, около пятнадцати минут четвёртого. На 30 километре автодороги «Екатеринбург-Первоуральск» машина «Ока», двигавшаяся с небезопасной скоростью, выехала на встречную полосу, где и врезалась в автомобиль «Фиат».
Погибшие — водитель «Оки» 1967 года рождения с почти безупречным стажем вождения в 38 лет и его пассажирка, женщина 1987 года рождения. Когда медики на карете «Скорой помощи» прибыли к месту происшествия, оба уже не подавали признаков жизни.
Про водителя «Фиата» известно, что он — ровесник погибшей. Стаж вождения — 12 лет, к административной ответственности не привлекался. По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования состояние опьянения у него не установлено.
Окончательно не установлена и причина ДТП. Расследование обстоятельств трагического происшествия продолжается.
Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией, смертельная авария произошла сегодня, 28 марта, около пятнадцати минут четвёртого. На 30 километре автодороги «Екатеринбург-Первоуральск» машина «Ока», двигавшаяся с небезопасной скоростью, выехала на встречную полосу, где и врезалась в автомобиль «Фиат».
Погибшие — водитель «Оки» 1967 года рождения с почти безупречным стажем вождения в 38 лет и его пассажирка, женщина 1987 года рождения. Когда медики на карете «Скорой помощи» прибыли к месту происшествия, оба уже не подавали признаков жизни.
Про водителя «Фиата» известно, что он — ровесник погибшей. Стаж вождения — 12 лет, к административной ответственности не привлекался. По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования состояние опьянения у него не установлено.
Окончательно не установлена и причина ДТП. Расследование обстоятельств трагического происшествия продолжается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию