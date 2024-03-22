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Под Первоуральском в ДТП с фургоном погибли водитель и пассажир «Оки»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области выясняют обстоятельствам смертельной аварии на 30-м километре трассы «Екатеринбург – Первоуральск», где «Ока» столкнулась с фургоном.
Сейчас на месте аварии организовано реверсивное движение. Поток регулируют автоинспекторы.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "Ока" погибли на месте, до прибытия бригады медиков»,
– рассказали в УГИБДД по региону.
Сейчас на месте аварии организовано реверсивное движение. Поток регулируют автоинспекторы.
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