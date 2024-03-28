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Минувшим вечером восьмилетний екатеринбуржец попал под машину
Фото: Вечерние Ведомости
Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода случилось накануне, 27 марта. Восьмилетний мальчик попал под иномарку.
Наезд автомобиля марки «Хонда Цивик» произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вилонова. Но вполне вероятно, что водителя иномарки не признают виновным в ДТП. Во-первых, мальчик не просто переходил дорогу, а перебегал её, не удостоверившись в том, что водители увидели его и остановились. Во-вторых, дорога в этом месте не была должным образом размечена. А именно — на ней отсутствовала горизонтальная разметка, которая, согласно правилам дорожного движения, должна обозначать пешеходный переход. В связи с этим, в адрес МБУ ЦОД и МБУ «Кировское ДЭУ» сотрудниками Госавтоинспекции направлены рекомендации устранить имеющиеся недостатки на улице Вилонова.
Пострадавший же мальчик впредь наверняка будет осторожней при переходе улицы. Уж больно дорого ему обошлась «встреча» с автомобилем. У мальчика диагностирован перелом правой ключицы.
Напомним, что сегодня утром в Екатеринбурге в ДТП попал другой юный пешеход. Тринадцатилетний школьник в итоге тоже очутился в больнице с переломом, только с переломом лодыжки.
Наезд автомобиля марки «Хонда Цивик» произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вилонова. Но вполне вероятно, что водителя иномарки не признают виновным в ДТП. Во-первых, мальчик не просто переходил дорогу, а перебегал её, не удостоверившись в том, что водители увидели его и остановились. Во-вторых, дорога в этом месте не была должным образом размечена. А именно — на ней отсутствовала горизонтальная разметка, которая, согласно правилам дорожного движения, должна обозначать пешеходный переход. В связи с этим, в адрес МБУ ЦОД и МБУ «Кировское ДЭУ» сотрудниками Госавтоинспекции направлены рекомендации устранить имеющиеся недостатки на улице Вилонова.
Пострадавший же мальчик впредь наверняка будет осторожней при переходе улицы. Уж больно дорого ему обошлась «встреча» с автомобилем. У мальчика диагностирован перелом правой ключицы.
Напомним, что сегодня утром в Екатеринбурге в ДТП попал другой юный пешеход. Тринадцатилетний школьник в итоге тоже очутился в больнице с переломом, только с переломом лодыжки.
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