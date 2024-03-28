Возрастное ограничение 18+

Минувшим вечером восьмилетний екатеринбуржец попал под машину

20.29 Четверг, 28 марта 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода случилось накануне, 27 марта. Восьмилетний мальчик попал под иномарку.

Наезд автомобиля марки «Хонда Цивик» произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Вилонова. Но вполне вероятно, что водителя иномарки не признают виновным в ДТП. Во-первых, мальчик не просто переходил дорогу, а перебегал её, не удостоверившись в том, что водители увидели его и остановились. Во-вторых, дорога в этом месте не была должным образом размечена. А именно — на ней отсутствовала горизонтальная разметка, которая, согласно правилам дорожного движения, должна обозначать пешеходный переход. В связи с этим, в адрес МБУ ЦОД и МБУ «Кировское ДЭУ» сотрудниками Госавтоинспекции направлены рекомендации устранить имеющиеся недостатки на улице Вилонова.

Пострадавший же мальчик впредь наверняка будет осторожней при переходе улицы. Уж больно дорого ему обошлась «встреча» с автомобилем. У мальчика диагностирован перелом правой ключицы.

Напомним, что сегодня утром в Екатеринбурге в ДТП попал другой юный пешеход. Тринадцатилетний школьник в итоге тоже очутился в больнице с переломом, только с переломом лодыжки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге школьник угодил под колёса машины по вине бабушки
28 марта 2024
В Екатеринбурге попавший в ДТП с автобусом подросток получил перелом ноги
20 марта 2024
В Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал ребёнок и остался жив
27 марта 2024
В Екатеринбурге будут судить молодую мать, выставившую на мороз новорождённого сына
27 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:06 Стали известны подробности смертельного ДТП на автодороге «Екатеринбург-Первоуральск»
20:29 Минувшим вечером восьмилетний екатеринбуржец попал под машину
20:03 «Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом
19:52 Сразу шесть вагонов не захотели ехать по рельсам в Асбесте
19:14 Свердловская филармония обзавелась новым органом
18:52 Выходить на лёд Городского пруда в Екатеринбурге больше небезопасно
18:31 Около 50 тысяч свердловчан пойманы за нарушением правил остановки и стоянки
17:36 Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей
17:22 Ожидающийся в Екатеринбурге концерт группы «Пикник» решили не отменять
17:08 15% соискателей из Екатеринбурга надеются приступить к работе сразу же после трудоустройства
16:27 Под Первоуральском в ДТП с фургоном погибли водитель и пассажир «Оки»
16:08 В Екатеринбурге школьник угодил под колёса машины по вине бабушки
15:37 Приговорённому к девяти годам за убийство сожительницы екатеринбуржцу отказали в смягчении наказания
14:46 В Североуральском районе Свердловской области Volkswagen столкнулся с пассажирским автобусом
14:04 К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому
13:35 Губернатор сдвинул начало пожароопасного сезона в Свердловской области на 5 апреля
13:01 В Екатеринбурге водитель Hyundai допустил серьёзное ДТП из-за плохого самочувствия
12:38 Водителей предупредили о снегопаде и дорожных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:57 За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца
11:12 В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина
10:37 Свердловское РЭО обнаружило нелегальный снежный полигон в Первоуральске
10:04 Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским
10:03 Свердловчане поставят оценки образовательным организациям
09:30 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка
20:46 Екатеринбург лишился одного из лучших школьных педагогов
20:25 В Екатеринбурге начался фестиваль «Щелкунчик приглашает»
Все новости Свердловской области
19:17 В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках
18:42 МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
17:52 В Балтиморе спасатели ищут семь человек после обрушения моста
16:56 Во время протеста фермеров в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ
16:12 Московский городской суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 июня
15:51 В Москве задержана замруководителя ФТС России
15:10 Спикер ГД Володин высказался о моратории на смертную казнь в РФ
17:01 В ГД после теракта прорабатывают закон о вооруженной охране торговых центров
16:03 В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:46 Глава комитета ГД Крашенинников после теракта высказался о смертной казни
12:48 Суд заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл»
13:58 МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус сити холле»
11:57 Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области
18:15 В Дагестане пьяный росгвардеец на американском внедорожнике насмерть сбил ребенка
17:24 ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
16:24 Юристы: фраза пресс-секретаря президента подпадает под статью о «дискредитации ВС»
14:16 На полярной станции в Антарктиде появилась мобильная связь
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
Все новости России и мира
21:06 Стали известны подробности смертельного ДТП на автодороге «Екатеринбург-Первоуральск»
20:29 Минувшим вечером восьмилетний екатеринбуржец попал под машину
20:03 «Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом
19:52 Сразу шесть вагонов не захотели ехать по рельсам в Асбесте
19:14 Свердловская филармония обзавелась новым органом
18:52 Выходить на лёд Городского пруда в Екатеринбурге больше небезопасно
18:31 Около 50 тысяч свердловчан пойманы за нарушением правил остановки и стоянки
17:36 Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей
17:22 Ожидающийся в Екатеринбурге концерт группы «Пикник» решили не отменять
17:08 15% соискателей из Екатеринбурга надеются приступить к работе сразу же после трудоустройства
16:27 Под Первоуральском в ДТП с фургоном погибли водитель и пассажир «Оки»
16:08 В Екатеринбурге школьник угодил под колёса машины по вине бабушки
15:37 Приговорённому к девяти годам за убийство сожительницы екатеринбуржцу отказали в смягчении наказания
15:09 Финансово стабильны или нет: ученые ПНИПУ разработали модель, которая оценит бизнес по регионам
15:06 В «Горьковке» отметят юбилей Канта
14:46 В Североуральском районе Свердловской области Volkswagen столкнулся с пассажирским автобусом
14:04 К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому
13:35 Губернатор сдвинул начало пожароопасного сезона в Свердловской области на 5 апреля
13:01 В Екатеринбурге водитель Hyundai допустил серьёзное ДТП из-за плохого самочувствия
12:38 Водителей предупредили о снегопаде и дорожных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:57 За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца
11:12 В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина
10:37 Свердловское РЭО обнаружило нелегальный снежный полигон в Первоуральске
10:24 Судебные приставы защитили права прикамских школьников на качественное питание
10:04 Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским
10:03 Свердловчане поставят оценки образовательным организациям
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK