В Екатеринбурге школьник угодил под колёса машины по вине бабушки





– пообещали в ГИБДД. «По факту произошедшего сотрудниками полиции будут направлены материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, примерно в 09.25, в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла авария с участием школьника. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городской ГИБДД, 13-летний мальчик вместе с бабушкой переходил через дорогу в неположенном месте и попал под машину.В результате ДТП мальчик получил перелом лодыжки. С этой травмой его увезли в больницу. Бабушка мальчика рассказала, что она шла вместе с внуком из клиники по своим делам, а на вопрос, почему они перешли дорогу в неположенном месте, женщина пояснила, что она всегда там переходит, поэтому она решила, что это безопасно.Водитель машины, под колёса которой попал школьник, рассказал, что ехал со скоростью 30-40 километров в час, когда ребёнком вместе с бабушкой выскочил из-за другой машины. Мужчина применил экстренное торможение, но не сумел избежать наезда.Госавтоинспекторы также заявили о намерении посетить школу, в которой учится ребёнок, чтобы выяснить, как детей учат безопасному поведению на дороге.