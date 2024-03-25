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В Екатеринбурге эвакуировали женскую консультацию на Антона Валека
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и пациентов женской консультации на Антона Валека, 12. Причины, по которым людям пришлось экстренно покинуть здание, пока неизвестны.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на девушку, которая находилась в здании, из-за тревоги беременным женщинам даже не дали одеться. Покидать женскую консультацию приходилось в чём было – без верхней одежды.
По некоторым данным, в Первоуральске сейчас тоже эвакуировали больницу.
Напомним, что сегодня ложное сообщение о минировании поступило в Арамильскую больницу. По последним данным, взрывчатых веществ в здании не нашли, и больница вернулась к штатной работе.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на девушку, которая находилась в здании, из-за тревоги беременным женщинам даже не дали одеться. Покидать женскую консультацию приходилось в чём было – без верхней одежды.
По некоторым данным, в Первоуральске сейчас тоже эвакуировали больницу.
Напомним, что сегодня ложное сообщение о минировании поступило в Арамильскую больницу. По последним данным, взрывчатых веществ в здании не нашли, и больница вернулась к штатной работе.
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