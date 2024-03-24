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На разборе завалов «Крокус Сити Холла» работают волонтеры-спасатели Свердловского областного медицинского колледжа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Волонтеры-спасатели Свердловского областного медицинского колледжа работают на разборе завалов «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает тг-канал «Не для протокола» (близкий источник к свердловскому губернатору).
Волонтеры-спасатели находятся под руководством Ильяса Тлеубаева (руководитель свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей). Они сопровождали выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, но после трагедии решили помочь МЧС.
Напомним, что Евгений Куйвашев поручил в обязательном порядке оказать необходимую помощь семьям жителей региона, погибших в «Крокус Сити Холле». Также предоставить поддержку в устранении последствий теракта.
Волонтеры-спасатели находятся под руководством Ильяса Тлеубаева (руководитель свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей). Они сопровождали выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, но после трагедии решили помочь МЧС.
Напомним, что Евгений Куйвашев поручил в обязательном порядке оказать необходимую помощь семьям жителей региона, погибших в «Крокус Сити Холле». Также предоставить поддержку в устранении последствий теракта.
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