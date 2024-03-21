Возрастное ограничение 18+
После падения наледи на голову екатеринбуржца возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за сорвавшийся на голову 19-летнему парню глыбы льда в центре Екатеринбурга СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Напомним, что молодой человек пострадал от екатеринбургской наледи, когда проходил мимо дома на Вайнера, 9А. Оттуда его увезли на скорой с травмой головы.
Сейчас специалисты следственного отдела по Ленинскому району допрашивают сотрудников управляющей компании, которая обслуживает здание, с крыши которого рухнула наледь. Также следователи изучают документацию об участке крыши и выясняют тяжесть вреда, которую получил парень, рассказали в СУ СКР по региону.
Напомним, что молодой человек пострадал от екатеринбургской наледи, когда проходил мимо дома на Вайнера, 9А. Оттуда его увезли на скорой с травмой головы.
Сейчас специалисты следственного отдела по Ленинскому району допрашивают сотрудников управляющей компании, которая обслуживает здание, с крыши которого рухнула наледь. Также следователи изучают документацию об участке крыши и выясняют тяжесть вреда, которую получил парень, рассказали в СУ СКР по региону.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В центре Екатеринбурга на мужчину сорвалась глыба льда
21 марта 2024
21 марта 2024
В Каменске-Уральском на пенсионерку упала ледяная глыба
18 марта 2024
18 марта 2024