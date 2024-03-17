Трое детей и их мать погибли при пожаре в свердловском посёлке Ис

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области





– рассказали в МЧС. «Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Огнеборцам потребовалось 2 часа, чтобы потушить огонь. В тушении пожара были задействованы 12 человек, 3 единицы спецтехники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в посёлке Ис в Нижнетуринском городском округе Свердловской области произошла трагедия – при пожаре в трёхквартирном жилом доме погибли трое детей и их мать.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 03.09. К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огонь. Дом успели покинуть шесть человек, ещё четверо остались внутри. Их тела огнеборцы обнаружили во время разборки сгоревших конструкций.Сейчас причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Известно, что дом не был оснащён пожарными извещателями.