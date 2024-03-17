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Трое детей и их мать погибли при пожаре в свердловском посёлке Ис

11.30 Вторник, 19 марта 2024
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в посёлке Ис в Нижнетуринском городском округе Свердловской области произошла трагедия – при пожаре в трёхквартирном жилом доме погибли трое детей и их мать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 03.09. К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огонь. Дом успели покинуть шесть человек, ещё четверо остались внутри. Их тела огнеборцы обнаружили во время разборки сгоревших конструкций.


Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


Сейчас причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Известно, что дом не был оснащён пожарными извещателями.

«Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Огнеборцам потребовалось 2 часа, чтобы потушить огонь. В тушении пожара были задействованы 12 человек, 3 единицы спецтехники»,

– рассказали в МЧС.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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