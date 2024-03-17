Возрастное ограничение 18+
Трое детей и их мать погибли при пожаре в свердловском посёлке Ис
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в посёлке Ис в Нижнетуринском городском округе Свердловской области произошла трагедия – при пожаре в трёхквартирном жилом доме погибли трое детей и их мать.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 03.09. К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огонь. Дом успели покинуть шесть человек, ещё четверо остались внутри. Их тела огнеборцы обнаружили во время разборки сгоревших конструкций.
Сейчас причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Известно, что дом не был оснащён пожарными извещателями.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 03.09. К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огонь. Дом успели покинуть шесть человек, ещё четверо остались внутри. Их тела огнеборцы обнаружили во время разборки сгоревших конструкций.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сейчас причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Известно, что дом не был оснащён пожарными извещателями.
«Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Огнеборцам потребовалось 2 часа, чтобы потушить огонь. В тушении пожара были задействованы 12 человек, 3 единицы спецтехники»,
– рассказали в МЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Семья из Екатеринбурга попала в ДТП. Двое детей погибло
17 марта 2024
17 марта 2024