Массовой дракой подростков в Нижнем Тагиле заинтересовалась прокуратура

рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» свидетельница происшествия.

«В какой-то момент началась самая настоящая бойня. Некоторых подростков начали жестоко избивать – били битой, запинывали ногами. После чего избитых парней отправили домой, а сами разбежались. Что стало причиной таких жестких подростковых разборок так и не понятно»,