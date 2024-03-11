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Массовой дракой подростков в Нижнем Тагиле заинтересовалась прокуратура
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила заинтересовалась подростками, которые 9 марта устроили массовую драку во дворе дома №36 по улице Октябрьской революции. По словам очевидцев, некоторые из несовершеннолетних пришли на разборку с битами и ножами.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что личности некоторых участников потасовки были установлены. По его данным, один из подростков состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя. Ещё двоим ребятам потребовалась медицинская помощь. Известно, что им всем по 16 лет. Остальных участников драки ищут.
Сейчас прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего. Также в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства оценят работу органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних, а также сотрудников общеобразовательных учреждений, в которых обучаются подростки, на предмет проводимой профилактической работы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 10 и 11 марта произошли ещё два конфликта между школьниками. Вероятно, они не связаны между собой.
«В какой-то момент началась самая настоящая бойня. Некоторых подростков начали жестоко избивать – били битой, запинывали ногами. После чего избитых парней отправили домой, а сами разбежались. Что стало причиной таких жестких подростковых разборок так и не понятно»,
– рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» свидетельница происшествия.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что личности некоторых участников потасовки были установлены. По его данным, один из подростков состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя. Ещё двоим ребятам потребовалась медицинская помощь. Известно, что им всем по 16 лет. Остальных участников драки ищут.
Сейчас прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего. Также в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства оценят работу органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних, а также сотрудников общеобразовательных учреждений, в которых обучаются подростки, на предмет проводимой профилактической работы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 10 и 11 марта произошли ещё два конфликта между школьниками. Вероятно, они не связаны между собой.
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