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В Нижнем Тагиле из-за парня подрались школьницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Школьники из Нижнего Тагила вновь оказались на повестке дня. На этот раз внимание общественности привлекли две ученицы 100-й школы, которые, по словам очевидца, не поделили парня и подрались. В полиции пообещали выяснить, что произошло на самом деле.
Как рассказали свидетели разборки в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», где опубликовали снятый на видео конфликт, девушки подрались возле дома на улице Пархоменко, 5 в понедельник, 11 марта. Во время драки одна из девушек брызнула чем-то своей сопернице из баллончика, предположительно, перцового. Очевидцы в конфликт школьниц не вмешивались.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что к ним обращений по этому поводу не поступало, но заверили, что информацию они зарегистрировали и уже проводят проверку.
Напомним, что ещё один конфликт между школьниками, который закончился дракой, случился 10 марта в подъезде 15-го дома по Октябрьскому проспекту.
Как рассказали свидетели разборки в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», где опубликовали снятый на видео конфликт, девушки подрались возле дома на улице Пархоменко, 5 в понедельник, 11 марта. Во время драки одна из девушек брызнула чем-то своей сопернице из баллончика, предположительно, перцового. Очевидцы в конфликт школьниц не вмешивались.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что к ним обращений по этому поводу не поступало, но заверили, что информацию они зарегистрировали и уже проводят проверку.
Напомним, что ещё один конфликт между школьниками, который закончился дракой, случился 10 марта в подъезде 15-го дома по Октябрьскому проспекту.
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