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Пожилая супружеская пара погибла в селе Косулино
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области приступило к проверке гибели двух пожилых уральцев. По предварительной версии, супруги лишились жизней в результате несчастного случая.
Тела 58-летнего мужчины и 57-летней женщины обнаружили в жилом доме в селе Косулино. Осмотр тел исключил версии о криминальных причинах смерти, а осмотр их дома сузил картину произошедшего до бытового несчастного случая. Судя по всему, в доме погибших было неисправным отопительное оборудование. По крайней мере, именно это в качестве причины смерти озвучивают представители ГУ МВД по Свердловской области. Но впереди ещё судебно-медицинская экспертиза, результаты которой либо подтвердят, либо опровергнут «бытовую» версию.
Как уточняет телеграм-канал «Жесть Екатеринбург», причиной смерти семейной пары могло стать отравление угарным газом из-за неисправного дымохода.
Напомним, что село Косулино входит в Белоярский городской округ. Оно расположилось на берегах реки Бобровка неподалёку от Белоярского посёлка. Согласно последней переписи населения, в селе проживает более 3 тысяч человек. «Вечерние Ведомости» в последний раз упоминали о селе в середине декабря минувшего года в связи с жалобами местных жителей на частые аварии на электросети. Селяне, в частности, указывали на то, что когда пропадает электричество, они остаются не только без света, но и без тепла, поскольку многие дома отапливаются от электрических котлов.
Тела 58-летнего мужчины и 57-летней женщины обнаружили в жилом доме в селе Косулино. Осмотр тел исключил версии о криминальных причинах смерти, а осмотр их дома сузил картину произошедшего до бытового несчастного случая. Судя по всему, в доме погибших было неисправным отопительное оборудование. По крайней мере, именно это в качестве причины смерти озвучивают представители ГУ МВД по Свердловской области. Но впереди ещё судебно-медицинская экспертиза, результаты которой либо подтвердят, либо опровергнут «бытовую» версию.
Как уточняет телеграм-канал «Жесть Екатеринбург», причиной смерти семейной пары могло стать отравление угарным газом из-за неисправного дымохода.
Напомним, что село Косулино входит в Белоярский городской округ. Оно расположилось на берегах реки Бобровка неподалёку от Белоярского посёлка. Согласно последней переписи населения, в селе проживает более 3 тысяч человек. «Вечерние Ведомости» в последний раз упоминали о селе в середине декабря минувшего года в связи с жалобами местных жителей на частые аварии на электросети. Селяне, в частности, указывали на то, что когда пропадает электричество, они остаются не только без света, но и без тепла, поскольку многие дома отапливаются от электрических котлов.
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