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В свердловских селе Косулино и поселке Прохладный утром пропало электричество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром жители свердловских села Косулино и поселка Прохладный остались без света и тепла. В уральских «Россетях» заявили, что причиной отключения электроснабжения стала перегрузка сети.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на местных жителей, с авариями из-за перегрузки на сетях они сталкиваются каждый год. По их мнению, основная проблема в том, что поселки продолжают расти, обрастая новыми домами, а сети остаются старыми.
«В итоге случаются аварии одна за другой. Все холода сидим без света и без тепла, так как котлы работают от электричества. Уже сил нет совсем», – сказала местная жительница.
По данным пресс-службы «Россетей», все ремонтные работы были завершены к обеду – в 13.24 линии поставили под нагрузку.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на местных жителей, с авариями из-за перегрузки на сетях они сталкиваются каждый год. По их мнению, основная проблема в том, что поселки продолжают расти, обрастая новыми домами, а сети остаются старыми.
«В итоге случаются аварии одна за другой. Все холода сидим без света и без тепла, так как котлы работают от электричества. Уже сил нет совсем», – сказала местная жительница.
По данным пресс-службы «Россетей», все ремонтные работы были завершены к обеду – в 13.24 линии поставили под нагрузку.
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