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Рисовавших экстремистскую символику в Екатеринбурге вандалов отправили в изолятор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Троих хулиганов, которые в ночь на 10 марта рисовали нацистские символы во дворе на улице Блюхера в Екатеринбурге, отправили в изолятор. Одному дали 7 суток арест, двум другим 6 и 5.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». Ранее издание также сообщало, что на вандалов могут возбудить уголовное дело по статье 280 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Наказание за подобное деяние предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, что помимо того, что молодые люди нарисовали экстремистскую символику, они утащили информационный стенд и исписали несколько подъездов призывами к насильственным действиям.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». Ранее издание также сообщало, что на вандалов могут возбудить уголовное дело по статье 280 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Наказание за подобное деяние предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, что помимо того, что молодые люди нарисовали экстремистскую символику, они утащили информационный стенд и исписали несколько подъездов призывами к насильственным действиям.
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