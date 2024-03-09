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В Екатеринбурге задержали троих вандалов, которые рисовали экстремистскую символику
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Трое 20-летних приятелей, которые в ночь на 10 марта рисовали нацистские символы во дворе на улице Блюхера, были пойманы. Об этом сообщил источник «КП-Екатеринбург».
На видеозапись попало, как парни смеялись и наносили надписи. Они исписали несколько подъездов призывами к насильственным действиям, нарисовали нацистскую свастику и украли информационный стенд.
На видеозапись попало, как парни смеялись и наносили надписи. Они исписали несколько подъездов призывами к насильственным действиям, нарисовали нацистскую свастику и украли информационный стенд.
«По адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД трое молодых людей. В настоящее время, полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение»,
- рассказали в пресс-группе УМВД по городу.
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