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Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Берёзовского обещала проконтролировать проведение доследственной проверки по факту ДТП на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», в котором погибли два человека.
Напомним, что в результате аварии погибли две пассажирки Peugeot. Также в ДТП было ещё четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девушка.
«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки»,
– говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в результате аварии погибли две пассажирки Peugeot. Также в ДТП было ещё четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девушка.
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