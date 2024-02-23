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Из «лап» перевала Дятлова вырвали ещё одну потенциальную жертву
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Ещё один человек едва не погиб на перевале Дятлова, уже более полувека вселяющего страх и любопытство на любителей всего таинственного. Правда, на этот раз никаких тайн или хотя бы мало-мальских загадок — новая потенциальная жертва перевала сама поставила себя в опасную ситуацию.
Как сообщает национальная служба санитарной авиации Ростеха, на удалённую от цивилизации точку на сей раз отправился больной ковидом. Он был уверен, что «магия места» исцелит его от новомодной болезни. Не тут-то было! Тяжёлый переход и суровые природные горного Урала оказали ещё большую нагрузку на организм, уже измождённый болезнью. «Пациенту» перевала Дятлова стало хуже и его пришлось эвакуировать медицинским вертолётом.
Спасением приверженца альтернативной медицины как раз и занималась национальная служба санитарной авиации Ростеха. Её бригада вылетела на перевал, оказала больному экстренную помощь и воздухом перенесла его в Екатеринбург для нормального лечения научно-доказанными методами.
Нынешний случай на перевале Дятлова фактически повторил прошлогодний. Тогда тоже коронавирусный больной отправился лечиться в горы, которые его чуть и не добили. Того туриста тоже спасали вертолётом. А всего в прошлом году вертолеты национальной службы санитарной авиации, базирующиеся в Екатеринбурге, спасли более 600 жизней, — не без гордости даёт справку организация. В том числе, в больницы были доставлены 120 детей, из них 43 младенца. В парке НССА находится 68 вертолётов. Помимо Свердловской области, служба действует в 67 регионах страны: в Москве, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Чечне, Дагестане и других.
Напомним, к слову, что в Музее истории Екатеринбурга буквально завтра откроется выставка, посвящённая туристам из группы под руководством Игоря Дятлова. В экспонатах выставки отражается студенческая жизнь и быт девяти молодых людей, погибших на перевале при загадочных обстоятельствах.
Как сообщает национальная служба санитарной авиации Ростеха, на удалённую от цивилизации точку на сей раз отправился больной ковидом. Он был уверен, что «магия места» исцелит его от новомодной болезни. Не тут-то было! Тяжёлый переход и суровые природные горного Урала оказали ещё большую нагрузку на организм, уже измождённый болезнью. «Пациенту» перевала Дятлова стало хуже и его пришлось эвакуировать медицинским вертолётом.
Спасением приверженца альтернативной медицины как раз и занималась национальная служба санитарной авиации Ростеха. Её бригада вылетела на перевал, оказала больному экстренную помощь и воздухом перенесла его в Екатеринбург для нормального лечения научно-доказанными методами.
Нынешний случай на перевале Дятлова фактически повторил прошлогодний. Тогда тоже коронавирусный больной отправился лечиться в горы, которые его чуть и не добили. Того туриста тоже спасали вертолётом. А всего в прошлом году вертолеты национальной службы санитарной авиации, базирующиеся в Екатеринбурге, спасли более 600 жизней, — не без гордости даёт справку организация. В том числе, в больницы были доставлены 120 детей, из них 43 младенца. В парке НССА находится 68 вертолётов. Помимо Свердловской области, служба действует в 67 регионах страны: в Москве, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Чечне, Дагестане и других.
Напомним, к слову, что в Музее истории Екатеринбурга буквально завтра откроется выставка, посвящённая туристам из группы под руководством Игоря Дятлова. В экспонатах выставки отражается студенческая жизнь и быт девяти молодых людей, погибших на перевале при загадочных обстоятельствах.
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