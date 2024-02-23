Возрастное ограничение 18+

Из «лап» перевала Дятлова вырвали ещё одну потенциальную жертву

18.48 Среда, 28 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Ещё один человек едва не погиб на перевале Дятлова, уже более полувека вселяющего страх и любопытство на любителей всего таинственного. Правда, на этот раз никаких тайн или хотя бы мало-мальских загадок — новая потенциальная жертва перевала сама поставила себя в опасную ситуацию.

Как сообщает национальная служба санитарной авиации Ростеха, на удалённую от цивилизации точку на сей раз отправился больной ковидом. Он был уверен, что «магия места» исцелит его от новомодной болезни. Не тут-то было! Тяжёлый переход и суровые природные горного Урала оказали ещё большую нагрузку на организм, уже измождённый болезнью. «Пациенту» перевала Дятлова стало хуже и его пришлось эвакуировать медицинским вертолётом.

Спасением приверженца альтернативной медицины как раз и занималась национальная служба санитарной авиации Ростеха. Её бригада вылетела на перевал, оказала больному экстренную помощь и воздухом перенесла его в Екатеринбург для нормального лечения научно-доказанными методами.

Нынешний случай на перевале Дятлова фактически повторил прошлогодний. Тогда тоже коронавирусный больной отправился лечиться в горы, которые его чуть и не добили. Того туриста тоже спасали вертолётом. А всего в прошлом году вертолеты национальной службы санитарной авиации, базирующиеся в Екатеринбурге, спасли более 600 жизней, — не без гордости даёт справку организация. В том числе, в больницы были доставлены 120 детей, из них 43 младенца. В парке НССА находится 68 вертолётов. Помимо Свердловской области, служба действует в 67 регионах страны: в Москве, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Чечне, Дагестане и других.

Напомним, к слову, что в Музее истории Екатеринбурга буквально завтра откроется выставка, посвящённая туристам из группы под руководством Игоря Дятлова. В экспонатах выставки отражается студенческая жизнь и быт девяти молодых людей, погибших на перевале при загадочных обстоятельствах.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Музее истории Екатеринбурга помянут дятловцев выставкой
23 февраля 2024
В Свердловской области 20 предприятий и депутат попали под санкции ЕС и США
24 февраля 2024
Три десятка человек пришлось эвакуировать из горящего дома в Каменске-Уральском
20 февраля 2024
Пассажиры рейса «Сургут – Екатеринбург» устроили на борту дебош
19 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Подсудимый «экс-лидер ОПГ», который 17 раз подряд не пришел в суд, появился в другом процессе

…В другом статусе, из другого региона и с другими показаниями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:48 Из «лап» перевала Дятлова вырвали ещё одну потенциальную жертву
17:45 Двум екатеринбурженкам назначили по 10 суток ареста за выражение поддержки Алексею Навальному
17:41 Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Свердловской области
17:22 Свердловские госавтоинспекторы разыскивают опасные снежные горки
16:58 Мэрия Екатеринбурга прокомментировала травму пассажирки автобуса
16:29 Прокуратура Кировграда взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, погубившего 20-летнюю девушку
15:38 В 2024 году Свердловской области обещают построить рекордное количество школ
15:37 Почти 200 тысяч тонн лекарств экспортировали уральские предприятия в 2023 году
15:19 В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшего мужчины
13:48 Не исполненное административное наказание по уплате алиментов обернулось для уральца уголовным делом
12:52 Трёх екатеринбурженок оштрафовали за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан»
11:53 Свердловская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством пьяных ДТП
10:56 Большинство екатеринбуржцев при устройстве на работу читают отзывы о потенциальных работодателях
10:04 Глава СК заинтересовался невьянской больницей, в которой из-за отсутствия оборудования скончалась девушка
09:32 Более тысячи нарушений ПДД выявили екатеринбургские автоинспекторы за четыре дня
21:08 У белого медведя в Екатеринбургском зоопарке сегодня был праздничный обед
20:27 За смертельное ДТП двухгодичной давности екатеринбуржец лишён свободы
19:44 «Гастролёра» из Невьянска поймали в Екатеринбурге с наркотой в кулаке
19:32 Уникальный шахматный вечер готовят в кластере «Л2»
18:34 Лось и юный спортсмен погибли на дороге под Верхней Салдой
17:47 Североуральске врачи спасли выпавшего с восьмого этажа земляка
17:06 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 28 февраля
16:49 Екатеринбургский состав ГИБДД возглавил Роман Ярыш
16:21 Инфляция в Свердловской области достигла 7,5%
15:52 В Екатеринбурге будут судить погубившего коллегу машиниста экскаватора-погрузчика
15:01 Мэрия Екатеринбурга обвинила автомобилистов в задержке общественного транспорта
Все новости Свердловской области
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
Все новости России и мира
18:48 Из «лап» перевала Дятлова вырвали ещё одну потенциальную жертву
17:45 Двум екатеринбурженкам назначили по 10 суток ареста за выражение поддержки Алексею Навальному
17:41 Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Свердловской области
17:22 Свердловские госавтоинспекторы разыскивают опасные снежные горки
16:58 Мэрия Екатеринбурга прокомментировала травму пассажирки автобуса
16:29 Прокуратура Кировграда взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, погубившего 20-летнюю девушку
15:38 В 2024 году Свердловской области обещают построить рекордное количество школ
15:37 Почти 200 тысяч тонн лекарств экспортировали уральские предприятия в 2023 году
15:19 В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшего мужчины
14:44 Ученые ПНИПУ разработали гель, который увеличит эффективность использования старых скважин
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от сельхозучастка
13:48 Не исполненное административное наказание по уплате алиментов обернулось для уральца уголовным делом
12:52 Трёх екатеринбурженок оштрафовали за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан»
11:53 Свердловская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством пьяных ДТП
10:56 Большинство екатеринбуржцев при устройстве на работу читают отзывы о потенциальных работодателях
10:17 Судебные приставы добились надлежащего оснащения сельских медпунктов
10:04 Глава СК заинтересовался невьянской больницей, в которой из-за отсутствия оборудования скончалась девушка
09:32 Более тысячи нарушений ПДД выявили екатеринбургские автоинспекторы за четыре дня
21:08 У белого медведя в Екатеринбургском зоопарке сегодня был праздничный обед
20:27 За смертельное ДТП двухгодичной давности екатеринбуржец лишён свободы
19:44 «Гастролёра» из Невьянска поймали в Екатеринбурге с наркотой в кулаке
19:32 Уникальный шахматный вечер готовят в кластере «Л2»
18:34 Лось и юный спортсмен погибли на дороге под Верхней Салдой
17:47 Североуральске врачи спасли выпавшего с восьмого этажа земляка
17:06 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 28 февраля
16:49 Екатеринбургский состав ГИБДД возглавил Роман Ярыш
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK