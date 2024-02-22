Возрастное ограничение 18+
На территории екатеринбургской ИК-2 найдены свертки с телефонами
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
На территории исправительной колонии №2, 23 февраля, были найдены девять сотовых и одна сим-карта. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области. Проводится проверка.
«23 февраля в ИК-2 (г. Екатеринбург) в 07.20 при обходе внутренней запретной зоны на участке периметра обнаружены и изъяты три свертка, в которых находилось девять сотовых телефонов и одна сим-карта», — пишет в ВК ведомство.
ИК-2 — это мужская исправительная колония общего режима. Мы рассказывали, как в январе этого года, был задержан мужчина, который пытался перебросить в ИК-2 три свертка с телефонами, сим-картами и гарнитурами.
«23 февраля в ИК-2 (г. Екатеринбург) в 07.20 при обходе внутренней запретной зоны на участке периметра обнаружены и изъяты три свертка, в которых находилось девять сотовых телефонов и одна сим-карта», — пишет в ВК ведомство.
ИК-2 — это мужская исправительная колония общего режима. Мы рассказывали, как в январе этого года, был задержан мужчина, который пытался перебросить в ИК-2 три свертка с телефонами, сим-картами и гарнитурами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В связи с праздничными днями в Свердловской области изменится график движения электричек
22 февраля 2024
22 февраля 2024