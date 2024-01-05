Задержан мужчина, который пытался перебросить в екатеринбургскую колонию три свертка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

13 января был задержан мужчина, который пытался перебросить в екатеринбургскую колонию ИК-2 телефоны, сим-карты и гарнитуры. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко.При задержании у мужчины, 1990 г.р., были обнаружены три свертка. В них находились два сотовых телефона, пять SIM-карт, два зарядных устройства и три гарнитуры.На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей» (ст.19.12 КоАП РФ).