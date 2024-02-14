Массовая драка произошла в екатеринбургском торговом центре из-за пролитого напитка

«Драка началась внутри ТЦ, а продолжилась снаружи. За девушку вступился её молодой человек. Он был весь в крови, его били несколько мужчин. Охранник стоял и смотрел, пока не вмешались мимо проходящие люди и не вызвали Росгвардию»,