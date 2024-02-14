Возрастное ограничение 18+
Массовая драка произошла в екатеринбургском торговом центре из-за пролитого напитка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в торговом центре «Мегаполис» произошла массовая драка из-за того, что девушка случайно пролила свой напиток на мужчину, который стоял рядом с ней на эскалаторе.
По словам очевидцев, мужчина тут же накинулся на девушку с кулаками. Защищать подругу стал её молодой человек.
Со слов других свидетелей драки, пострадавшие сами спровоцировали конфликт.
Известно, что девушка и её молодой человек в результате конфликта попали в больницу. Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Ранее в Екатеринбурге мужчина ударил женщину по голове из-за того, что она отказалась покупать ему кофе.
По словам очевидцев, мужчина тут же накинулся на девушку с кулаками. Защищать подругу стал её молодой человек.
«Драка началась внутри ТЦ, а продолжилась снаружи. За девушку вступился её молодой человек. Он был весь в крови, его били несколько мужчин. Охранник стоял и смотрел, пока не вмешались мимо проходящие люди и не вызвали Росгвардию»,
– рассказали очевидцы порталу «Е1».
Со слов других свидетелей драки, пострадавшие сами спровоцировали конфликт.
Известно, что девушка и её молодой человек в результате конфликта попали в больницу. Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Ранее в Екатеринбурге мужчина ударил женщину по голове из-за того, что она отказалась покупать ему кофе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького
19 февраля 2024
19 февраля 2024