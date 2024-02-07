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В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
Скрин из видео: Ural Mash
В Екатеринбурге мужчина ударил 45-летнюю женщину по голове из-за того, что она отказалась покупать ему кофе.
По данным телеграм-канала Ural Mash, поводом потребовать кофе стал разлитый мужчиной напиток – кипяток, который он налил себе в стакан перед тем, как столкнулся с дамой. Он стал требовать заказать ему новый напиток, но горожанка просьбу проигнорировала, продолжив выбирать себе кофе.
После этого мужчина сбежал, а женщина попала в больницу. Сообщается, что сейчас она на больничном.
По данным телеграм-канала Ural Mash, поводом потребовать кофе стал разлитый мужчиной напиток – кипяток, который он налил себе в стакан перед тем, как столкнулся с дамой. Он стал требовать заказать ему новый напиток, но горожанка просьбу проигнорировала, продолжив выбирать себе кофе.
«Мужик не унимался, а после выбора топпинга взбесился окончательно. Он положил в перчатку тяжёлый предмет, ударил женщину по голове, да так, что она ударилась о кассу»,
– пишет телеграм-издания.
После этого мужчина сбежал, а женщина попала в больницу. Сообщается, что сейчас она на больничном.
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