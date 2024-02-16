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Попавшая под колёса грузовика пенсионерка из Ивделя скончалась в больнице
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области
Пенсионерка из Ивделя, которая ещё в пятницу, 16 февраля, угодила под колёса грузовика, скончалась в больнице. Об этом сообщили в УГБИДД по Свердловской области.
Известно, что 77-летняя женщина из-за тяжёлых травм скончалась на вторые сутки после аварии. Врачи спасти её не смогли.
Напомним, что пожилая женщина переходила через дорогу по пешеходному переходу. Уверенная в том, что её пропустят, она не стала проверять притормаживают ли приближающиеся к «зебре» машины и пошла вперёд. Водитель грузовика, сбивший женщину, заявил, что не заметил пенсионерку. Авария произошла в дневное время, когда пешеходов очень хорошо видно на дороге.
По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование, сообщили в пресс-группе.
Известно, что 77-летняя женщина из-за тяжёлых травм скончалась на вторые сутки после аварии. Врачи спасти её не смогли.
Напомним, что пожилая женщина переходила через дорогу по пешеходному переходу. Уверенная в том, что её пропустят, она не стала проверять притормаживают ли приближающиеся к «зебре» машины и пошла вперёд. Водитель грузовика, сбивший женщину, заявил, что не заметил пенсионерку. Авария произошла в дневное время, когда пешеходов очень хорошо видно на дороге.
По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование, сообщили в пресс-группе.
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