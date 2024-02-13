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Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе

20.22 Пятница, 16 февраля 2024
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области
В Ивделе произошла дорожная авария, которая ещё раз напоминает пешеходам, что соблюдение ими правил дорожного движения не является стопроцентной гарантией от встречи на улице с теми, кто правила эти игнорирует. И пешеходный переход в таких случаях тоже становится местом очень опасным.

В Ивделе сегодня, 16 февраля, пожилая женщина в полдень пыталась пересечь не слишком оживлённую проезжую часть по пешеходному переходу. Она не стала дополнительно проверять, пропускает ли её подъезжающий грузовик, будучи уверенной, что водитель отреагирует на дорожные знаки и хотя бы притормозит, пропуская её. Он действительно притормозил. Но слишком поздно — женщина был сбита тяжёлой махиной на колёсах.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, пострадавшей 77 лет. С места происшествия она на машине «Скорой» была в тяжёлом состоянии доставлена в реанимационное отделение Ивдельской больницы.

При общении с автоинспекторами водитель грузовика марки «Вольво» уверял, что во время движения не заметил женщину. При это видео из кабины грузовика свидетельствует, что не заметить переходящую дорогу старушку можно было только в случае, если мужчина смотрел куда угодно, только не прямо перед собой.

Обидно, что 51-летний водитель грузовика за рулём уже 33 года и прежде ездил без нареканий со стороны ГИБДД. В его оправдание можно сказать лишь то, что дорожное полотно на данном участке содержалось с нарушением. В частности, из-за снега и наледи на переходе не видна дорожная разметка.

«При осмотре места ДТП выявлены нарушения зимнего содержания улично-дорожной сети, на устранение которых обслуживающей автодорогу организации выданы рекомендации по их устранению, в отношении должностного лица составлен административный протокол по признакам состава административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится поверка», — сообщает ГИБДД Свердловской области.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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