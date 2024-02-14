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Обвиняемому в пожаре в Сосьве чиновнику изменили меру пресечения
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслава Алексеева, которого обвинили в пожаре в Сосьве, отпустили из СИЗО. В Свердловском областном суде ему изменили меру пресечения, заменив арест на запрет определённых действий.
Его обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Ленинским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 25 января 2024 года срок ареста продлили, но защита обжаловала постановление в суде вышестоящей инстанции.
Взамен ареста ему избрали меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено общение без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников.
Вчера аналогичную меру пресечения, взамен аресту, назначили другому обвиняемому в пожаре в Сосьве – владельцу лесопилки Газанфару Мамедову.
Его обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Ленинским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 25 января 2024 года срок ареста продлили, но защита обжаловала постановление в суде вышестоящей инстанции.
«Свердловский областной суд по итогам проверки судебного материала отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга и вынес новое, которым в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ареста обвиняемому было отказано. Алексеев будет освобожден из-под стражи»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Взамен ареста ему избрали меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено общение без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников.
Вчера аналогичную меру пресечения, взамен аресту, назначили другому обвиняемому в пожаре в Сосьве – владельцу лесопилки Газанфару Мамедову.
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