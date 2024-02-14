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После гибели машинисты лебёдки в кушвинской шахте СК возбудил уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кушве после гибели машиниста лебёдки в шахте «Южная» следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Сейчас сотрудники кушвинского следственного отдела изучают документацию, касающуюся соблюдения безопасности в шахте, и должностные инструкции, также допрашивают свидетелей.
«По версии следствия, инцидент произошёл в тот момент, когда указанный сотрудник выполнял работы, находясь в шахте на горизонте – 160 метров. В результате произошедшего мужчине была причинена сочетанная травма, которая явилась причиной его смерти на месте происшествия»,
– рассказали в СУ СКР по региону.
Сейчас сотрудники кушвинского следственного отдела изучают документацию, касающуюся соблюдения безопасности в шахте, и должностные инструкции, также допрашивают свидетелей.
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