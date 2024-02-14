После гибели машинисты лебёдки в кушвинской шахте СК возбудил уголовное дело

– рассказали в СУ СКР по региону.

«По версии следствия, инцидент произошёл в тот момент, когда указанный сотрудник выполнял работы, находясь в шахте на горизонте – 160 метров. В результате произошедшего мужчине была причинена сочетанная травма, которая явилась причиной его смерти на месте происшествия»,