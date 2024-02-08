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В кушвинской шахте «Южная» погиб машинист лебедки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Кушве в шахте «Южная» ОАО «ВГОК» погиб машинист лебедки, который занимался доставкой и погрузкой в вагоны горных масс. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Трагедия произошла накануне, 13 февраля. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, рабочая смена машиниста начиналась в 00.00 и должна была закончиться в тот же день в 07.12, но после работы он так и не поднялся наверх. Работодатель организовал его поиски, и через некоторое время было обнаружено тело машиниста.
Трагедия произошла накануне, 13 февраля. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, рабочая смена машиниста начиналась в 00.00 и должна была закончиться в тот же день в 07.12, но после работы он так и не поднялся наверх. Работодатель организовал его поиски, и через некоторое время было обнаружено тело машиниста.
«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнения предприятием требований федерального законодательства о промышленной безопасности, об охране труда, в том числе, в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, переговорными устройствами»,
– сказали в прокуратуре.
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