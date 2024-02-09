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В Екатеринбурге новенький троллейбус прошёл «боевое крещение» грузовиком
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Не страшное, но обидное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Екатеринбурге. Обидное потому, что в результате него совсем новенький троллейбус перестал выглядеть таковым.
Дорожная авария произошла на перекрестке улиц Машинная и Щорса. Здесь на перекрёстке грузовой автомобиль «бортанул» троллейбус, следовавший по маршруту №28 от остановки Академгородок до Центрального парка культуры и отдыха. Судя по видеосвидетельству, опубликованному в соцсетях, виновником ДТП стал водитель грузовика. Он ехал параллельно троллейбусу в одним сторону, а на перекрёстке стал поворачивать вправо, словно не замечая представителя общественного транспорта.
В аварии никто из людей не пострадал. Пострадал троллейбус — грузовиком у него сорвало зеркало заднего вида и расцарапало корпус. Кроме того разбило стекло в кабине водителя. Разумеется, следование по маршруту из-за происшествия пришлось прекратить.
Пострадавший в ДТП троллейбус — из числа недавнего пополнения троллейбусного парка Екатеринбурга, сделанного к юбилею города, что напоминает хотя бы праздничная символика на «морде» «рогатого». Их закупили в Белоруссии количеством чуть более полусотни. К сожалению, немного времени прошло с момента, когда первый троллейбус вышел на линию, и первой аварией с участием «белоруса».
Дорожная авария произошла на перекрестке улиц Машинная и Щорса. Здесь на перекрёстке грузовой автомобиль «бортанул» троллейбус, следовавший по маршруту №28 от остановки Академгородок до Центрального парка культуры и отдыха. Судя по видеосвидетельству, опубликованному в соцсетях, виновником ДТП стал водитель грузовика. Он ехал параллельно троллейбусу в одним сторону, а на перекрёстке стал поворачивать вправо, словно не замечая представителя общественного транспорта.
В аварии никто из людей не пострадал. Пострадал троллейбус — грузовиком у него сорвало зеркало заднего вида и расцарапало корпус. Кроме того разбило стекло в кабине водителя. Разумеется, следование по маршруту из-за происшествия пришлось прекратить.
Пострадавший в ДТП троллейбус — из числа недавнего пополнения троллейбусного парка Екатеринбурга, сделанного к юбилею города, что напоминает хотя бы праздничная символика на «морде» «рогатого». Их закупили в Белоруссии количеством чуть более полусотни. К сожалению, немного времени прошло с момента, когда первый троллейбус вышел на линию, и первой аварией с участием «белоруса».
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