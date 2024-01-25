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Более полусотни новеньких троллейбусов выходят в рейсы по Екатеринбургу

19.01 Понедельник, 29 января 2024
Фото: Анна Иванюк / официальный портал Екатеринбург.РФ
В Екатеринбург тралами доставили последние троллейбусы, закупленные администрацией города в Белоруссии за полтора миллиарда рублей. Сейчас специалисты Орджоникидзевского троллейбусного депо готовят их к эксплуатации.

Закупка 51 троллейбуса произошла в прошлом году к юбилею Екатеринбурга. Первые «белоруссы», отличающиеся низкой посадкой (для удобства пассажиров) и приятной обтекаемой формой в рейсы вышли ещё в первом полугодии 2023 года. Теперь их можно встретить, курирующими между улицей Сулимова и Горбольницей №7, улицами Академической и Посадской, Академгородком и Парком имени Маяковского, Химмашем и железнодорожным вокзалом. Последние из прибывших в Екатеринбург «новичков» передали в Орджоникидзевское троллейбусного депо, таким образом, эксплуатироваться они будут на маршрутах, начинающихся на Уралмаше, либо пересекающих Эльмаш. Впрочем, этого придётся ещё немного подождать.

Прежде чем выпустить новую технику для обслуживания пассажиров, её тщательно готовят. Троллейбусам дают согреться с дороги и загоняют на мойку. После высыхания машин начинается процесс их доукомплектования специальным оборудованием: проводится наладка всех систем, установка камер видеонаблюдения, валидаторов в салон и в кабину водителя, а также подключение к навигации. Далее начинается обкатка. Каждая машина должна пройти минимум 50 километров без замечаний, — описывает схему подготовки новых троллейбусов официальный портал Екатеринбург.РФ.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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