Более полусотни новеньких троллейбусов выходят в рейсы по Екатеринбургу

Прежде чем выпустить новую технику для обслуживания пассажиров, её тщательно готовят. Троллейбусам дают согреться с дороги и загоняют на мойку. После высыхания машин начинается процесс их доукомплектования специальным оборудованием: проводится наладка всех систем, установка камер видеонаблюдения, валидаторов в салон и в кабину водителя, а также подключение к навигации. Далее начинается обкатка. Каждая машина должна пройти минимум 50 километров без замечаний, — описывает схему подготовки новых троллейбусов официальный портал Екатеринбург.РФ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбург тралами доставили последние троллейбусы, закупленные администрацией города в Белоруссии за полтора миллиарда рублей. Сейчас специалисты Орджоникидзевского троллейбусного депо готовят их к эксплуатации.Закупка 51 троллейбуса произошла в прошлом году к юбилею Екатеринбурга. Первые «белоруссы», отличающиеся низкой посадкой (для удобства пассажиров) и приятной обтекаемой формой в рейсы вышли ещё в первом полугодии 2023 года. Теперь их можно встретить, курирующими между улицей Сулимова и Горбольницей №7, улицами Академической и Посадской, Академгородком и Парком имени Маяковского, Химмашем и железнодорожным вокзалом. Последние из прибывших в Екатеринбург «новичков» передали в Орджоникидзевское троллейбусного депо, таким образом, эксплуатироваться они будут на маршрутах, начинающихся на Уралмаше, либо пересекающих Эльмаш. Впрочем, этого придётся ещё немного подождать.