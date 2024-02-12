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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в школе Малышевского округа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в одной из школ Малышевского городского округа, где учительница 27 раз вонзила циркуль в руку ребёнка.
Напомним, что СК и прокуратура уже проводят проверку по факту случившегося.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования»,
– сообщили в Следкоме.
Напомним, что СК и прокуратура уже проводят проверку по факту случившегося.
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