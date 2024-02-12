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В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 19-й школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила циркуль в руку ученика за то, что он поцарапал одноклассницу. Школу проверяют полиция, СК и прокуратура.
Инцидент произошёл ещё 16 января. По словам школьника, он случайно поцарапал девочке руку. Одноклассница отбирала у него дневник, и во время борьбы он задел её циркулем. О ситуации узнала классная руководительница и, как заявил ребёнок, когда начался урок, учительница забрала циркуль, вывела его из-за парты и, крепка держа за руку, начала колоть тыльную сторону ладони иглой, повторяя слова «Тебе нравится?». Сделала она это, по данным «Е1», 27 раз.
После уроков отец мальчика отвёз ребёнка в травмпункт, где ему обработали руку. Информация дошла до полиции. В тот же день мужчине позвонили из школы, а учительница прислала сообщение с извинением.
По данному факту СК и прокуратура Асбеста организовали надзорные мероприятия.
Инцидент произошёл ещё 16 января. По словам школьника, он случайно поцарапал девочке руку. Одноклассница отбирала у него дневник, и во время борьбы он задел её циркулем. О ситуации узнала классная руководительница и, как заявил ребёнок, когда начался урок, учительница забрала циркуль, вывела его из-за парты и, крепка держа за руку, начала колоть тыльную сторону ладони иглой, повторяя слова «Тебе нравится?». Сделала она это, по данным «Е1», 27 раз.
После уроков отец мальчика отвёз ребёнка в травмпункт, где ему обработали руку. Информация дошла до полиции. В тот же день мужчине позвонили из школы, а учительница прислала сообщение с извинением.
По данному факту СК и прокуратура Асбеста организовали надзорные мероприятия.
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