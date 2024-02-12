Возрастное ограничение 18+

В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль

11.56 Среда, 14 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 19-й школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила циркуль в руку ученика за то, что он поцарапал одноклассницу. Школу проверяют полиция, СК и прокуратура.

Инцидент произошёл ещё 16 января. По словам школьника, он случайно поцарапал девочке руку. Одноклассница отбирала у него дневник, и во время борьбы он задел её циркулем. О ситуации узнала классная руководительница и, как заявил ребёнок, когда начался урок, учительница забрала циркуль, вывела его из-за парты и, крепка держа за руку, начала колоть тыльную сторону ладони иглой, повторяя слова «Тебе нравится?». Сделала она это, по данным «Е1», 27 раз.

После уроков отец мальчика отвёз ребёнка в травмпункт, где ему обработали руку. Информация дошла до полиции. В тот же день мужчине позвонили из школы, а учительница прислала сообщение с извинением.

По данному факту СК и прокуратура Асбеста организовали надзорные мероприятия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Новоуральске педагог коррекционной школы ударил ученицу
12 февраля 2024
СК возбудил уголовное дело после инцидента в новоуральской коррекционной школе
12 февраля 2024
Из новоуральской коррекционной школы уволили педагога, который ударил ученицу
12 февраля 2024
Прокуратура намерена проверить новоуральскую школу, где педагог ударил ученицу
12 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:29 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в школе Малышевского округа
12:59 В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской
12:27 В Свердловской области появились семь новых вышек сотовой связи
11:56 В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль
11:20 В кушвинской шахте «Южная» погиб машинист лебедки
11:00 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
10:28 В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня
10:02 Глава СК заинтересовался аварийным домом в свердловском селе Пирогово
09:31 Свердловские автоинспекторы помогли потерявшему два колеса водителю грузовика
21:27 Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
20:39 Жители Солнечного микрорайона Екатеринбурга смогут кататься на трамвае
20:13 «Закладчика» мефедрона поймали в Екатеринбурге
19:26 Всех влюблённых Музей истории Екатеринбурга поздравит фарфорово
18:58 Петицию с требованием печатать труды «иноагентов» выпустили свердловские «яблочники»
18:24 Дело об убийстве годичной давности в Кировграде добралось до суда
18:00 Свердловский посёлок обеспечили автобусным маршрутом после вмешательства прокуратуры
17:31 ХК «Автомобилист» проведёт благотворительный матч в поддержку екатеринбургского детского онкоцентра
17:06 Жителя Туринского района отправили в колонию на четыре года за истязание дочери
16:33 Свердловская область вошла в топ-5 по турпотоку в горный Сочи
16:18 Siemens пытается взыскать с «Уральских локомотивов» более 1,1 миллиарда рублей
15:54 Жители Сысерти второй день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона
14:54 Свердловская область стала лидером по количеству фишинговых атак на Урале
14:28 В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии на 137-м километре Серовского тракта
14:02 Врач детской горбольницы Екатеринбурга рассказала о вреде фастфуда
13:14 Между Уралом и Африкой начала активно развиваться торговля
12:37 В МЧС назвали причину пожара в селе Ильинском под Богдановичем
Все новости Свердловской области
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
17:09 Во Владикавказе мужчина, выпивший жидкость из купленной бутылки минералки, скончался
16:59 Суд в Брянске оправдал мужчину, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма
16:28 Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах может быть значительно сокращен
16:15 Жителям Вологды покажут интервью Путина в кинотеатре
15:49 Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих фермеров в Индии
14:56 Эксперт назвал автомобили, которые чаще всего останавливает ГИБДД
14:21 Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор, назначив вместо штрафа 5 лет колонии
12:19 Житель Пятигорска выпил уксус, проданный в бутылке минералки
18:10 В негазифицированном российском городе установили билборд о лидерстве по добыче газа
14:10 В Росавиации прошли обыски из-за вывоза 59 бортов за рубеж
13:05 Опрос: большинство американцев считают, что Байден и Трамп слишком стары для нового срока
19:29 Интервью Путина Карлсону набрало более 100 миллионов просмотров в заблокированной в РФ соцсети
16:53 В СПЧ Башкирии создали рабочую группу по защите прав участников митингов
15:25 В московском аэропорту задержана девушка, «пощекотавшая» монумент «Родина-мать»
13:42 ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за рекламы об отмене комиссии
13:08 В Грузии неизвестный открыл стрельбу на рынке, погибли четыре человека
12:58 Алиев набрал больше 92% голосов на выборах президента Азербайджана
12:29 Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта
11:49 В Краснодарском крае ночью горел нефтеперерабатывающий завод
11:31 Более чем в половине регионов России выявили случаи кори
17:11 Аналитики назвали лидера в сфере цифровой безопасности среди российских экосистем и операторов связи
18:25 В Генпрокуратуре раскритиковали органы власти за недостаточную защиту населения от ЧС
16:40 В Стамбуле у здания суда произошла стрельба, пострадали пять человек
16:03 Посольство: Иран готов поставлять в Россию яйца
15:27 СК: в Стерлитамаке мужчина попытался похитить маленькую девочку во дворе
Все новости России и мира
13:29 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в школе Малышевского округа
12:59 В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской
12:27 В Свердловской области появились семь новых вышек сотовой связи
11:56 В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль
11:20 В кушвинской шахте «Южная» погиб машинист лебедки
11:00 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
10:28 В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня
10:16 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с любительницы пьяной езды
10:02 Глава СК заинтересовался аварийным домом в свердловском селе Пирогово
09:31 Свердловские автоинспекторы помогли потерявшему два колеса водителю грузовика
21:27 Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
20:39 Жители Солнечного микрорайона Екатеринбурга смогут кататься на трамвае
20:13 «Закладчика» мефедрона поймали в Екатеринбурге
19:26 Всех влюблённых Музей истории Екатеринбурга поздравит фарфорово
18:58 Петицию с требованием печатать труды «иноагентов» выпустили свердловские «яблочники»
18:24 Дело об убийстве годичной давности в Кировграде добралось до суда
18:00 Свердловский посёлок обеспечили автобусным маршрутом после вмешательства прокуратуры
17:31 ХК «Автомобилист» проведёт благотворительный матч в поддержку екатеринбургского детского онкоцентра
17:06 Жителя Туринского района отправили в колонию на четыре года за истязание дочери
16:33 Свердловская область вошла в топ-5 по турпотоку в горный Сочи
16:18 Siemens пытается взыскать с «Уральских локомотивов» более 1,1 миллиарда рублей
15:54 Жители Сысерти второй день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона
14:54 Свердловская область стала лидером по количеству фишинговых атак на Урале
14:35 Ученые ПНИПУ выяснили, как водород влияет на хрупкость деталей из сплавов
14:33 Как поменять «гараж» на «магазин» в ЕГРН, рассказали в Росреестре Прикамья
14:28 В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии на 137-м километре Серовского тракта
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK