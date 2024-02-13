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В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии на 137-м километре Серовского тракта
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области раскрыли подробности аварии на 137-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, где после столкновения со Scania погибли водитель и пассажир Lada Granta.
По предварительным данным, 22-летний водитель Lada не учёл погодные условия и не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. В результате молодой водитель и его 62-летняя мама погибли до прибытия скорой.
Ранее сообщалось, что водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались, когда их пытались достать из машины специалисты экстренных служб.
Водитель Lada Granta получил прав категории «В» три года назад, за это время к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Погибшие жили в Качканаре, вместе ехали в больницу в Екатеринбург. Водитель грузовика Scania управляет транспортными средствами категории «С» уже 41 год. Последние два года правила не нарушал. Он перевозил из Екатеринбурга в Нижний Тагил напитки, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе.
По предварительным данным, 22-летний водитель Lada не учёл погодные условия и не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. В результате молодой водитель и его 62-летняя мама погибли до прибытия скорой.
Ранее сообщалось, что водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались, когда их пытались достать из машины специалисты экстренных служб.
Водитель Lada Granta получил прав категории «В» три года назад, за это время к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Погибшие жили в Качканаре, вместе ехали в больницу в Екатеринбург. Водитель грузовика Scania управляет транспортными средствами категории «С» уже 41 год. Последние два года правила не нарушал. Он перевозил из Екатеринбурга в Нижний Тагил напитки, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе.
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Два человека погибли в ДТП на Сервоском тракте
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