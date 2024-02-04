Два человека погибли в ДТП на Сервоском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Смертельная авария произошла на Серовском тракте с участием легкового автомобиля Lada Granta и грузового Scania. В УГИБДД по Свердловской области сообщают о двух погибших.Авария произошла на 137-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Водитель и пассажир легкового автомобиля, женщина и молодой человек скончались на месте в момент извлечения их из искорёженного корпуса автомашины сотрудниками экстренных служб, рассказали в пресс-группе.Обстоятельства аварии выясняются. По факту аварии проводится проверка.