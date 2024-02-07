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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения собак на девочку в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения собак на маленькую жительницу Нижнего Тагила.
Напомним, что беспризорные собаки напали на девочку 10 февраля. Спасла ребёнка вышедшая из подъезда горожанка, вовремя подоспевшая на помощь и разогнавшая животных.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело и представить доклад. Расследование уголовного дела будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что беспризорные собаки напали на девочку 10 февраля. Спасла ребёнка вышедшая из подъезда горожанка, вовремя подоспевшая на помощь и разогнавшая животных.
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