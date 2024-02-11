Следственный отдел Нижнего Тагила проводит проверку сообщения СМИ о нападении стаи собак на девочку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила проводит проверку сообщения СМИ о нападении стаи собак на девочку. Об этом сообщает СК Свердловской области.«В ходе проверки Следственным комитетом выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, истребованию интересующей следствие документации о работе должностных лиц по организации отлова безнадзорных животных. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СК в своем телеграм-канале.Напомним, что утром 10 февраля 2024 года в районе дома по улице Металлургов в городе Нижнем Тагиле стая собак набросилась на девочку. На помощь ребёнку пришла женщина, которая разогнала животных.