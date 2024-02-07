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В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии возле Нижнего Тагила
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области раскрыли подробности смертельной аварии возле Нижнего Тагила, которая произошла накануне в районе 50-го километра трассы Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.
По предварительным данным, Toyota Corolla управляла 20-летняя девушка. Из-за большой скорости машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в этот момент ехал Nissan Qashqai, которым управлял 40-летний мужчина.
В результате аварии погибла 34-летняя пассажирка Toyota. Она скончалась ещё до прибытия бригады скорой. Оба водителя, а также четверо пассажиров Nissan пострадали: 31-летня девушка и дети 2012, 2015 и 2018 годов рождения были доставлены с травмами в ближайшие больницы.
Установлено, что за 2 года вождения водительница Toyota Corolla шесть раз нарушила правила дорожного движения. Водитель Nissan Qashqai за 14 лет ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что он со своими детьми и супругой возвращался домой.
По предварительным данным, Toyota Corolla управляла 20-летняя девушка. Из-за большой скорости машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в этот момент ехал Nissan Qashqai, которым управлял 40-летний мужчина.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате аварии погибла 34-летняя пассажирка Toyota. Она скончалась ещё до прибытия бригады скорой. Оба водителя, а также четверо пассажиров Nissan пострадали: 31-летня девушка и дети 2012, 2015 и 2018 годов рождения были доставлены с травмами в ближайшие больницы.
Установлено, что за 2 года вождения водительница Toyota Corolla шесть раз нарушила правила дорожного движения. Водитель Nissan Qashqai за 14 лет ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что он со своими детьми и супругой возвращался домой.
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